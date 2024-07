Fußball-Bundesliga Heidenheim startet ins erste Trainingslager in Südtirol

Der 1. FC Heidenheim ist in das erste von zwei Trainingslagern vor seiner zweiten Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. In Natz-Schabs in Südtirol kann Trainer Frank Schmidt bis kommenden Mittwoch fast mit seinem gesamten Kader arbeiten. Nur Neuzugang Julian Niehues fehlt in Italien, weil der vom 1. FC Kaiserslautern gekommene Mittelfeldspieler nach einem Kreuzbandriss noch in der Reha ist.