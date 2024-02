23. Spieltag Heidenheim verhindert Union-Rekord: Remis in Berlin

Einen Rückstand hatte es in den bislang vier allesamt siegreich absolvierten Heimspielen unter Trainer Nenad Bjelica nicht gegeben. Offensiv lief bei den Unionern zunächst wenig zusammen. Nach einer halben Stunde setzte Brenden Aaronson zu einem Solo an, rannte sich aber zu naiv in der Heidenheimer Abwehr fest. Zuvor hätte Beste (24.) bei einem Konter für die Gäste erhöhen können, zögerte aber zu lange und wurde von Josip Juranovic geblockt.