Bundesliga : Heikle Sabitzer-Frage beschäftigt RB Leipzig

Mainz Nagelsmann weg, Upamecano weg. Sabitzer? Offenbar auf dem Sprung. Beim deutschen Vize-Meister zeichnet sich der Abgang des Kapitäns immer mehr ab.

Am Tag nach dem total verpatzten Bundesliga-Start mit dem 0:1 in Mainz war Sabitzer beim Spielersatztraining als einziger Reservist des Vortags nicht zu sehen. Marsch begründete die Maßnahme am Montag mit leichten Adduktorenproblemen, schon am Dienstag soll der Kapitän wieder in die Einheiten einsteigen.