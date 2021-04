30. Spieltag : Heimpleite gegen Mainz: Werder wieder tief im Abstiegskampf

Adam Szalai (r) sorgte für das 1:0 von Mainz in Bremen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Bremen Seine Gemütslage bezeichnete Werder-Geschäftsführer Frank Baumann in offenen Worten als „ziemlich beschissen“. Gegen Mainz stellten die Bremer einen Negativrekord auf und müssen wieder gewaltig zittern.

Nach der sechsten Niederlage in Serie wird es für Werder Bremen im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder richtig eng.

Die Grün-Weißen verloren am Mittwochabend das Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 mit 0:1 (0:1) und stellten damit einen Negativrekord in ihrer Club-Geschichte auf. Seine Gemütslage sei „ziemlich beschissen“, sagte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann bei Sky.

Die Mainzer blieben dagegen zum sechsten Mal nacheinander ungeschlagen und zogen in der Tabelle an den Bremern vorbei. „Das ist eine bittere Niederlage für uns“, sagte Baumann und räumte ein, dass es „sehr, sehr schwer wird und dass wir nun punkten müssen“.

Werder hat nun nur noch vier Punkte Vorsprung auf Hertha BSC auf dem Relegationsplatz, allerdings haben die Berliner auch noch zwei Nachholpartien zu bestreiten. Nachdem sich die Norddeutschen in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation hatten retten können, droht ihnen nun erneut ein Zittern bis zum Saisonende.

Gegen Union Berlin am kommenden Wochenende müsste das Team „auf alle Fälle was mitnehmen“, sagte Baumann und zeigte sich „überzeugt, dass wir in der Liga bleiben“. Die Mainzer sind dank des Siegtreffers von Adam Szalai (16. Minute) dagegen auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Eine beeindruckende Leistung des neuen Trainers Bo Svensson.