30. Spieltag Heimsieg gegen Bochum: Wolfsburg gewinnt Krisenduell

Für die Wolfsburger war es der erste Heimsieg seit dem 25. November und auch das erste Heimspiel nach der überraschenden Trennung von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Wegen seines bevorstehenden Wechsels zu RB Leipzig ist der 39-Jährige für einige Anhänger vom Vereinsidol zum Verräter geworden, was die ohne schlechte Stimmung rund um den Club noch weiter belastet. In der Volkswagen Arena führte das am Samstag zu einer sehr ambivalenten Atmosphäre.