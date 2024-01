Bundesliga „Helfen Sie mir“: Kovac weiß nichts von Torhüter-Bestmarke

Als Niko Kovac mit dem Begriff Bundesliga-Geschichte mit Blick auf seinen Torhüter Koen Casteels konfrontiert wurde, wirkte der Trainer des VfL Wolfsburg völlig perplex. „Helfen Sie mir“, rief Kovac dem Reporter in der Pressekonferenz am Samstag zu. Kovac wusste nicht, womit sich sein belgischer Torhüter beim tristen 1:1 in Mainz im Geschichtsbuch der Bundesliga verewigt haben könnte.