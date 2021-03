Monaco-Leihgabe : Henrichs hofft auf EM und will bei RB Leipzig bleiben

Leipzig Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs hofft trotz seiner langen Verletzungspause noch auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft.

Noch bis zum Ende der Saison ist der Verteidiger von der AS Monaco an RB Leipzig verliehen. Der Bundesligist besitzt eine Kaufoption, Henrichs kann sich eine Zukunft in Sachsen vorstellen. „Es ist auf jeden Fall mein Ziel, in Leipzig zu bleiben. In der Zeit, in der ich hier bin, habe ich gesehen, was in dem Verein steckt und wie viel Potenzial noch vorhanden ist“, sagte Henrichs.