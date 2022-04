28. Spieltag : Herber Rückschlag vor vollen Rängen: BVB unterliegt RB klar

RB Leipzig setzte sich souverän in Dortmund durch. Foto: Bernd Thissen/dpa

Dortmund Die Freude über die vollen Ränge war schon lange vor dem Schlusspfiff verflogen. Im erstmals seit 763 Tagen ausverkauften Stadion gab es für den BVB beim 1:4 gegen Leipzig ein böses Erwachen.

Zwar bleibt der BVB auf Rang zwei, verspielte aber bei nun neun Punkten Rückstand auf den FC Bayern die wohl letzte Minimalchance auf den Titel. „Wir wissen auch, dass es am Ende nicht gut war. Aber man muss nicht so tun, als wären wir 4:1 an die Wand gespielt worden“, sagte BVB-Abwehrchef Mats Hummels. Dagegen setzten die Leipziger ihren Höhenflug mit nunmehr zehn Pflichtspielen ohne Niederlage fort und festigten Rang vier. „Wir haben es sehr gut gemacht, es war hochverdient“, lobte Trainer Domenico Tedesco.