später lesen Trotz Zahnbehandlung Herrlich plant in Hamburg mit Havertz Teilen

Twittern

Teilen



Bayer Leverkusens Chefcoach Heiko Herrlich plant in der Bundesligapartie beim Hamburger SV mit Kai Havertz. Obwohl sich der 18 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler am Donnerstag einer Zahnbehandlung unterziehen musste, soll er am Samstag (15.30 Uhr) zur Verfügung stehen. Das Abschlusstraining am Freitag konnte Havertz nur teilweise bestreiten. In der Begegnung beim Tabellenvorletzten erwartet Herrlich energische Gegenwehr des Teams seines Freundes Bernd Hollerbach. "Da geht es um die Existenz. Sie werden an der Grenze des Erlaubten spielen", glaubt der Bayer-Trainer.