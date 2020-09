Bundesliga : Herrmann wünscht sich „Vertrag auf Lebenszeit“ bei Gladbach

Mönchengladbach Der frühere Fußball-Nationalspieler Patrick Herrmann möchte seine Profikarriere bei Borussia Mönchengladbach beenden und dem Verein auch darüber hinaus verbunden bleiben.

Auf die Frage, was er sich für die Verhandlungen vor Ablauf seines Vertrages im Jahr 2022 wünsche, sagte der 29-Jährige der „Rheinischen Post“: „Mein Wunsch wäre, dass es ein Vertrag auf Lebenszeit wäre.“

Herrmann war 2008 als 17-Jähriger aus der Jugend des 1. FC Saarbrücken zur Borussia gewechselt. „Es wird jetzt also insgesamt meine 13. Saison und meine elfte als Profi. Das ist schon cool“, sagte der Offensivspieler. „Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Borussia nicht mehr verlassen, auch nach meiner aktiven Karriere dem Club erhalten bleiben. Wie wohl ich mich hier fühle, ist allseits bekannt. Privat geht es uns in der Stadt auch sehr gut, wir bauen auch gerade ein Haus in der Stadt. Ich möchte hier sesshaft werden.“