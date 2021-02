Berliner Star-Spieler : Hertha braucht Cunhas gute Fußball-Laune

Berlin Einen besseren Fußballer haben sie derzeit nicht bei Hertha BSC. Umso misslicher ist in der großen Krise die anhaltende Torflaute von Matheus Cunha beim Hauptstadt-Club. Trainer Pal Dardai stellt sich bewusst vor den jungen Brasilianer und neigt dabei zur Übertreibung.

Bei so viel Zuneigung fehlte für Matheus Cunha nur noch die Einladung zur Apfelschorle. Erfrischungen dieser Art hält Trainer Pal Dardai für junge Spieler bei Hertha BSC in seinem eigenen Garten vor den Toren der Hauptstadt schon mal parat.

Dem Brasilianer mussten vor dem Duell der Berliner in der Fußball-Bundesliga gegen seinen Ex-Club RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) aber verbale Aufmunterungen reichen. Krise? Distanz? Disharmonie? Alles Unsinn, meinte Dardai. „Ich bin hochzufrieden mit ihm. Er ist der beste Spieler“, sagte der Trainer über den 21-Jährigen und fügte mit der für ihn typisch unnachahmlichen Übertreibung an: „Ich liebe diesen Jungen.“