Transfers : Hertha BSC bei Schalker McKennie aussichtsreich im Rennen

Berlin Hertha BSC ist weiter auf der Suche nach neuem Personal. Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der Berliner Fußball-Bundesligist beim Poker um den Schalker Weston McKennie weiter dabei.

Im Kurztrainingslager der Gelsenkirchener in Herzlake kam McKennie im Testspiel gegen den VfL Osnabrück (5:1) nicht zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison hatte der 21-Jährige 32 Pflichtspiele für Königsblau bestritten. McKennie, der 2016 von der Jugendakademie des FC Dallas zu Schalke gekommen war, wird aber auch mit dem AS Monaco und FC Southampton in Verbindung gebracht.