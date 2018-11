Hertha BSC mit Rekordumsatz von 152,9 Millionen Euro

Der Berliner Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat seinen Umsatz in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert und das Bilanzjahr zum 30. Juni 2018 mit einem Rekord von 152,9 Millionen Euro abgeschlossen. dpa

Der Verein erzielte einen Gewinn nach Steuern von 4,1 Millionen Euro. Diese Zahlen nannte am Montag Finanzchef Ingo Schiller wenige Stunden vor der Jahreshauptversammlung in den Messehallen. Der Marktwert des Hertha-Spielerkaders betrage 166 Millionen. „Das sind sehr gute Zahlen“, sagte Schiller. Allerdings seien auch die Verbindlichkeiten von rund zehn Millionen auf 47,63 Millionen Euro gestiegen, was aber beispielsweise für die Lizenzvergabe laut Schiller „völlig unproblematisch“ ist.

Den größten Posten bei den Ausgaben machte der Aufwand für Personal aus. Für Spielergehälter und Verwaltung wurden 60,8 Millionen Euro aufgebracht. Die größten Zuwächse gab es beim TV-Geld auf 59,3 Millionen und bei den Erlösen aus den Transfergeschäften auf 19,1 Millionen Euro. Das meiste Geld brachten die Verkäufe von Mitchell Weiser, Sebastian Langkamp und Genki Haraguchi.

