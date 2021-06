Bundesliga : Hertha BSC startet Leistungstest

Berlin Mit den Neuzugängen Kevin-Prince Boateng und Suat Serdar sowie Rückkehrer Davie Selke hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet.

Während am Montag und Dienstag Leistungstest auf dem Programm stehen, wird Hertha-Trainer Pal Dardai seine Mannschaft erstmals am Mittwoch auf dem Trainingsplatz begrüßen, ehe es einen Tag später ins erste von zwei Trainingslagern nach Neuruppin geht.

Ebenfalls nicht mehr mit dabei war Eduard Löwen. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde für eine Saison an den Aufsteiger VfL Bochum verliehen. „Das Leihgeschäft mit dem VfL ist eine gute Sache für alle Beteiligten. Wir freuen uns, dass "Edu" dort die Möglichkeit auf viel Spielpraxis in der Bundesliga bekommt und so einen weiteren wichtigen Schritt in seiner Entwicklung machen kann“, sagte Fredi Bobic, Geschäftsführer Sport.