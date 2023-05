Bundesliga Hertha-Coach Dardai wurmt Ngankams Gelb-Sperre

Der Junioren-Nationalspieler hat in dieser Saison für die Hertha in 17 Spielen vier Tore erzielt. In den vergangenen Partien setzte Dardai primär als Joker auf Ngankam. Florian Niederlechner spielte im Sturmzentrum in der Startelf. „Jetzt muss er zugucken, das kann ich nicht ändern“, sagte Dardai. Die Hertha muss gegen Bochum gewinnen, um die minimale Chance auf den Klassenverbleib zu wahren.