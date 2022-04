Nach Derby-Pleite : Hertha-Coach Magath: Team, das keine Mannschaft ist

Berlin Die heftige Derby-Niederlage gegen Union Berlin hat Hertha-Trainer Felix Magath nach eigener Aussage eine Nacht des Grübelns beschert.

Verständnis für Fans

Erneut appellierte er: „Wir werden es nur schaffen, wenn wir in dieser Situation alle zusammenhalten, alle zusammenarbeiten.“ Er müsse die Mannschaft nun wieder aufrichten, damit man in Augsburg einen anderen Auftritt hinlege. Nur so könne man die Fans wieder auf die Seite der Mannschaft ziehen. „Wir haben noch alle Möglichkeiten, weil wir gegen die Vereine, die bei uns in der Tabellenregion sind, alle noch spielen“, sagte Magath. Nach der Partie in Augsburg am kommenden Wochenende empfängt Hertha den VfB Stuttgart im Olympiastadion. Danach geht es zu Arminia Bielefeld.