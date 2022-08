Bundesliga : Hertha-Coach Schwarz fordert konsequente Fokussierung

Berlin- Trainer Sandro Schwarz vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC sieht gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Heimauftakt.

„Die Jungs sind in der Kabine fokussiert und mit Freude dabei, auf dem Trainingsplatz sehr konzentriert. Das müssen sie am Samstag genau mit dieser Konsequenz auf den Platz bringen“, sagte Schwarz zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky).