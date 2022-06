Bundesliga : Hertha-Coach Schwarz leitet erstes Training

Berlin 24 Feldspieler und vier Torhüter hat Sandro Schwarz als neuer Trainer von Fußball-Bundesligist Hertha BSC zum Trainingsauftakt auf dem Platz begrüßen dürfen.

Hertha fährt vom 27. Juni bis 2. Juli in das erste Trainingslager nach Kienbaum. Das zweite Trainingslager führt Trainer Schwarz und die Mannschaft vom 12. bis 23. Juli nach Burton-upon-Trent in England. Gleich am ersten Bundesliga-Spieltag kommt es am 6. oder 7. August zum Berliner Derby im Stadion an der Alten Försterei. Eine Woche zuvor tritt Hertha in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig an.