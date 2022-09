Bundesliga : Hertha-Coach Schwarz warnt vor Bayer: „Nicht blenden lassen“

Berlin Hertha-Trainer Sandro Schwarz will sich von der Ergebniskrise beim nächsten Konkurrenten Bayer Leverkusen „nicht blenden lassen“.

Vor der Partie der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion rangiert Bayer als Königsklassen-Club als Tabellen-14. mit nur drei Zählern sogar noch einen Platz hinter der Hertha (vier Punkte/Platz 13). In der Champions League hatte Leverkusen am Mittwoch mit 0:1 beim FC Brügge auch international eine Niederlage einstecken müssen. Schwarz warnte dennoch vor der taktischen Flexibilität des Gegners unter dem in der Kritik stehenden Trainer Gerardo Seoane.