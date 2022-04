31. Spieltag : Hertha gewinnt bei Magaths Jubiläum: Sieg bringt Luft

Berlin Hertha BSC hat das nächste Duell gegen einen Konkurrenten im Abstiegskampf gewonnen. Gegen den VfB Stuttgart überzeugen mit Kampf und Einstellung. Das Verhältnis zu den Fans ist noch immer getrübt.

Die Stuttgarter waren nach der Niederlage bedient und mussten sich ihren aufgebrachten Fans stellen. „Wir haben die erste Halbzeit ganz klar verschlafen“, sagte VfB-Profi Waldemar Anton. „Wir müssen von Anfang an da sein. Dann passiert so etwas nicht.“

Mit einem weiteren Erfolg am kommenden Samstag bei der auf sechs Zähler distanzierten Arminia in Bielefeld könnte der Bundesliga-Verbleib womöglich schon perfekt gemacht werden, wenn parallel auch der VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg verlieren würde. Die Schwaben haben auf dem Relegationsrang 16 weiter nur zwei Punkte Vorsprung auf die Ostwestfalen und müssen sich im Saisonendspurt noch einmal steigern.

Magath konnte in seinem 500. Spiel als Bundesliga-Coach auch in der zweiten Halbzeit erstmal beruhigt in seinem Leinenanzug auf der Bank Platz nehmen. Sein Assistent Mark Fotheringham übernahm das Coachen - mit viel Elan. Der Schotte sah wie sein Chef dann eine viel mutigere VfB-Elf. Die Berliner überstanden schwierige Phasen und stemmten sich auch fortan erfolgreich gegen den Ausgleich. Der eingewechselte Belfodil machte in der Nachspielzeit alles klar.