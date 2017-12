später lesen Vor Ende des Jubiläumsjahres Hertha-Gründungsschiff zurück in Berlin FOTO: Gregor Fischer FOTO: Gregor Fischer Teilen

Kurz vor Ende des Jubiläumsjahres ist das Gründungsschiff des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zurück in Berlin. Am Donnerstagmittag legte der Dampfer nach der Fahrt aus dem Hafen vom brandenburgischen Wustermark vor rund 50 Fans und Schaulustigen im Hafen Rummelsburg an. dpa