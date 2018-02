Hertha hofft vor schwierigen Aufgaben auf Sieg gegen Mainz

Bundesliga am Freitag

Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 den Abstand auf die Abstiegsränge weiter vergrößern. Gewinnen die Berliner am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport) gegen die Rheinhessen, beträgt das Polster auf den Relegations-Platz 16. bereits 13 Punkte. dpa

Außerdem könnte die Hertha mit drei weiteren Zählern näher an die Europapokal-Startplätze heranrücken. Manager Michael Preetz möchte indes erst das nächste „Dreispiele-Paket“ abwarten, bevor vom internationalen Geschäft gesprochen wird. Es gehe darum, „die drei Auswärtspunkte aus Leverkusen zu vergolden“, sagte Preetz und fügte hinzu: „Mit einem Sieg könnten wir mit mehr Ruhe in die nächsten beiden knackigen Auswärtsspiele gehen.“ Auf die Partie bei Rekordmeister FC Bayern München am 24. Februar folgt eine Woche später die Reise zum FC Schalke 04.

Die Mainzer kommen als zweitschwächstes Auswärtsteam der Liga ohne Sieg und mit nur vier Punkten ins Olympiastadion. Und zusammen mit Schlusslicht 1. FC Köln stellen die 05er mit 41 Gegentreffern die schwächste Abwehr. Mit der vierten Niederlage in Serie würde sich für das Team von Trainer Sandro Schwarz die Abstiegsgefahr verschärfen.

Dardai erwartet ein „richtiges Kampfspiel“, das er „unbedingt gewinnen“ wolle. Die Mainzer beurteilte der Ungar trotz deren misslicher Lage nicht so schlecht wie sie da stehen. „Sie können fighten und laufen, haben einen Torjäger, eine gute Defensive und einen guten Torwart“, meinte der 41-Jährige.

Die Heimbilanz gegen Mainz sieht ordentlich aus. Von den insgesamt 15 Partien gewannen die Blau-Weißen acht und kassierten nur zwei Niederlagen.

Kader Hertha BSC

Spielplan Hertha BSC

Spieler-Saisonstatistik

Bundesliga-Tabelle

Kader FSV Mainz 05

Spielplan FSV Mainz 05