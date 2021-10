7. Spieltag : Hertha misslingt Wiedergutmachung - Freiburg: „Festbeißen“

Der SC Freiburg bleibt in der Bundesliga weiterhin ungeschlagen und gewinnt auch bei Hertha BSC in Berlin. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Hertha bleibt nach der fünften Niederlage der jungen Saison auf den hinteren Plätzen. Freiburg wittert nach dem historisch besten Saisonstart Morgenluft - nur Trainer Streich ist skeptisch.

Hertha zeigte nur kurz nach dem 1:1-Ausgleich (70. Minute) von Torjäger Krzysztof Piatek vor 18.376 Zuschauern im Berliner Olympiastadion eine gewisse Spielkultur. Freiburgs Verteidiger Philipp Lienhart hatte die weiter ungeschlagenen Gäste aus dem Breisgau nach 18 Minuten in Führung gebracht. „Ich will mich oben festbeißen. Das ist mein Ziel, und das ist das Ziel der Mannschaft“, sagte Verteidiger Nico Schlotterbeck bei Sky. Mit 15 Punkten nach sieben Spieltagen verzeichnet Freiburg den besten Saisonstart in der Vereinsgeschichte, Hertha geht mit sechs Zählern in die Länderspielpause.