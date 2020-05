Berliner Derby : Hertha mit Darida statt Mittelstädt - Union ohne Subotic

Bruno Labbadia (l) setzt im Derby auf Vladimir Darida. Foto: Jan-Philipp Burmann/Hertha BSC via City-Press GmbH/dpa

Berlin Hertha BSC geht mit Rückkehrer Vladimir Darida im Mittelfeld ins Bundesliga-Derby gegen den 1. FC Union Berlin.

Der Tscheche rückt für Maximilian Mittelstädt in die Startelf der Gastgeber am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) im Olympiastadion. Ansonsten lässt Trainer Bruno Labbadia seine Formation vom 3:0 bei 1899 Hoffenheim am vergangenen Samstag unverändert. In der Sturmspitze agiert somit wieder Routinier Vedad Ibisevic.

Union-Trainer Urs Fischer bringt im Vergleich zum 0:2 gegen Bayern München am Sonntag mehrere neue Kräfte. Statt des gesperrten Keven Schlotterbeck und Routinier Neven Subotic stehen der zuletzt gesperrte Marvin Friedrich und Michael Parensen in der Abwehrkette. Im Mittelfeld ersetzt Ken Reichel den zuletzt angeschlagenen Christopher Lenz. Im Angriffszentrum kehrt Top-Torschütze Sebastian Andersson für Anthony Ujah in die Startelf zurück.