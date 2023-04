Bundesliga Hertha ohne Acht zum FC Bayern

Gleich acht Spieler fehlen Hertha-Trainer Pal Dardai am Sonntag in der Allianz Arena (15.30 Uhr/DAZN). Auch daher hält die Coach die Erwartungen beim kriselnden Spitzenclub klein. „Ich habe weder als Spieler noch als Trainer mal in München gewonnen. Für einen Punkt müsste alles passen“, sagte der 47-Jährige.