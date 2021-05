Bundesliga-Nachholspiel : Hertha vor nächster Hürde - Dritter Schalker positiv

Berlin Hertha BSC muss im letzten Nachholspiel aufgrund der Coronavirus-Quarantäne auf den nächsten Stürmer verzichten. Trainer Pal Dardai fährt trotzdem hoffnungsvoll nach Gelsenkirchen.

Hertha BSC will mit einem Sieg auf Schalke eine weitere Hürde im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga nehmen.

PERSONAL: Dardai gehen die Alternativen aus. Am Dienstag gesellte sich Stürmer Jhon Cordoba an seinem 28. Geburtstag zu den bereits verletzten Spielern. Nach einer Verletzung am Bandapparat am Sprunggelenk ist die Saison für den Kolumbianer vorzeitig beendet. Zudem wird neben Matheus Cunha und Maximilian Mittelstädt wohl auch Ex-Weltmeister Sami Khedira wieder nicht spielen können.