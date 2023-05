Bundesliga „Hertha-Weg“: Dardai setzt auf Talente für Neuaufbau

Torwart Tjark Ernst (20), Stürmer Ibrahim Maza (17), Verteidiger Pascal Klemens (18) und Angreifer Tony Rölke (20): Nach dem feststehenden Bundesliga-Abstieg von Hertha BSC gab Trainer Pal Dardai am letzten Spieltag zahlreichen Jugendspielern die Chance, sich für einen Neuaufbau der Berliner in der 2. Fußball-Bundesliga zu empfehlen. Mit Erfolg: Der Tabellenletzte gewann am Samstag mit 2:1 (0:1) beim VfL Wolfsburg - und der 17-jährige Maza schoss neun Minuten nach seiner Einwechselung sogar sein erstes Bundesliga-Tor.