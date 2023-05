Bundesliga Herthas Dardai lässt Zukunft offen

Klar sei für ihn aber, dass man den Club nach einigen Chaos-Jahren „von unten nach oben komplett säubern“ müsse. Vor allem die Fans hätten eine schnelle Rückkehr in die Bundesliga verdient, meinte Boateng. Die Mannschaft habe in der Saison teilweise „unter aller Sau“ gespielt, „aber sie haben immer hinter uns gestanden“. So wie gegen Bochum. Die Fans seien „sauer, enttäuscht und traurig - das ist völlig normal“, sagte Boateng: „Ich kann sie verstehen, ich bin ja selbst Hertha-Fan.“