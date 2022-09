Freitagsspiel der Bundesliga : Herthas Ungeduld: Der „ein oder andere Punkt“ fehlt

Der Mainzer Anthony Caci (l) trifft in der Nachspielzeit zum 1:1 gegen Hertha BSC. Foto: Thomas Frey/dpa

Berlin Punktetechnisch steht Hertha BSC in der Bundesliga genauso da wie zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Doch die Leistungen geben deutlich mehr Anlass zur Hoffnung im Westend.

Der erste Schock war etwas verdaut bei Hertha-Trainer Sandro Schwarz, doch der Frust über den späten Ausgleich bei der Rückkehr in seine Heimatstadt Mainz war dem 43-Jährigen auch am Morgen danach noch anzumerken. „Auch mit wenig Schlaf ist der noch da“, sagte Schwarz am Samstag.