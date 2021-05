VfB Stuttgart : Hildebrand bei möglichem Kobel-Wechsel „zwiegespalten“

Stuttgart Der ehemalige Nationalkeeper Timo Hildebrand wünscht sich für die Zukunft mehr Konstanz auf der Torhüterposition des VfB Stuttgart.

Der schwäbische Fußball-Bundesligist hatte in den vergangenen Jahren immer wieder wechselnde Stammkeeper. Nun steht die aktuelle Nummer eins Gregor Kobel nach zwei Jahren beim VfB kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. „Ich bin da zwiegespalten. Einerseits ist es ein toller Schritt für ihn. Aber ich bin gespannt, ob er dem Druck beim BVB schon in diesem Alter standhalten kann“, sagte Hildebrand über den 23-jährigen Schweizer. „Champions League und Meisterschaftsambitionen sind noch mal was ganz anderes für den Kopf.“