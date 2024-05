Fußball Hitzlsperger über Bayern-Boss Hainer: „Setzt Verstand aus“

Der 42-Jährige findet, dass Hainer wissen müsste, was seine Kompetenzen seien. „Da denke ich mir, er war so lange erfolgreich für Adidas tätig, der versteht was von Governance. Und in dem Moment, wo er bei Bayern durch die Tür geht, setzt der Verstand aus“, sagte Hitzlsperger. Hainer hatte in der vorigen Woche etwa nach dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid gesagt, dass man mit Ralf Rangnick kurz vor einer Einigung als Trainer sei - der Teamchef der österreichischen Auswahl sagte dann aber überraschend ab.