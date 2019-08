Bayern-Präsident : Hoeneß bricht sein Schweigen: Rückzug von Spitzenämtern

München Uli Hoeneß wollte zu seiner Zukunft beim FC Bayern eigentlich erstmal schweigen. „Am 29. August werde ich dem Aufsichtsrat meine Entscheidung mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung“, hatte der Präsident der Münchner zunächst dem „Kicker“ gesagt.

Sein Schweigegelübde hat der 67-Jährige nun aber doch vorzeitig gebrochen. „Ich bleibe im Aufsichtsrat. Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es soweit ist“, zitierte die „Bild“ Hoeneß am Rande des FC Bayern Charity Golf Cups in Gut Rieden am Wochenende. Der Patron vom Tegernsee will damit zumindest einfaches Mitglied im Kontrollgremium bleiben - so ganz würde er also nicht von seinem Herzensverein gehen. Zum möglichen Zeitpunkt äußerte er sich aber nicht.