TSG 1899 Hoffenheim : Hoeneß gegen Bayern: Kramaric warnt vor „Schalke-Ergebnis“

Köln Sebastian Hoeneß hat in seinen beiden Pflichtspielen als Trainer der TSG Hoffenheim zwei glückliche Siege gefeiert. Dank Andrej Kramaric, der alle fünf Tore schoss. Ausgerechnet dieser Kramaric prophezeit aber ein Debakel nächste Woche gegen den FC Bayern.

„Das war kein Hoffenheim. Wir müssen besser spielen und trainieren, sonst reicht es diese Saison nicht“, sagte der dreifache Torschütze nach dem 3:2 (2:1) am 1. Spieltag beim 1. FC Köln: „Nächste Woche spielen wir gegen die Bayern. Und wenn wir so spielen, wird es wieder ein Schalke-Ergebnis geben.“ Die Schalker kassierten eine demütigende 0:8-Blamage beim FC Bayern.

Hoeneß hat natürlich eine besondere Beziehung zum Rekordmeister. Er ist in München geboren, sein Vater Dieter ging für den FC Bayern auf Torejagd, sein Onkel Uli prägte den Verein seit 50 Jahren als Spieler, Manager, Präsident und nun Ehrenpräsident. Und Hoeneß selbst führte im Vorjahr die 2. Mannschaft der Münchner zum sensationellen Meister-Titel in die 3. Liga, womit er sich die Bundesliga-Chance in Hoffenheim verdiente.