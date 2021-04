Bundesliga am Montag : Hoeneß in Hoffenheim vor Leverkusen-Spiel unter Druck

Zuzenhausen Der beständigste Begleiter von Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß in dieser Saison war lange die Unbeständigkeit. Nach drei Niederlagen in Serie ist der Druck vor dem Leverkusen-Spiel groß wie selten.

Die vielen Corona-Fälle im Herbst, die andauernde Verletztenmisere - und immer öfter auch die schwachen Auftritte der Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga. Mit zuletzt drei Niederlagen in Serie geht die TSG in die Montagspartie (20.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen. Der 38 Jahre alte Neffe von Uli Hoeneß gerät immer mehr in Erklärungsnot.