Fußball-Bundesliga Hoeneß stellt klar: Woltemade beim VfB kein Guirassy-Ersatz

Woltemade erzielte für Werder in der vergangenen Saison zwei Tore und erhielt beim VfB einen Vertrag bis 2028. Er ist einer von bislang acht externen Neuzugängen der Stuttgarter, die am Donnerstag in die Vorbereitung gestartet sind. Guirassy kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 28 Liga-Tore und hatte damit großen Anteil an der Vizemeisterschaft der Schwaben. Medienberichten zufolge steht er kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund.