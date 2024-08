Fußball-Bundesliga Hoeneß trauert um Willi Lemke: „Ein Mann der Kontroverse“

Lemke war am Montag im Alter von 77 Jahren gestorben. Als Manager formte er den SV Werder Bremen in den 80er- und 90er-Jahren zum damals größten sportlichen Rivalen des deutschen Meisters aus München. Persönlich gerieten Hoeneß und Lemke in dieser Zeit immer wieder aneinander. „Mein aufrichtiges Beileid an seine Angehörigen und Freunde sowie an Werder Bremen - den Verein, der ohne Willi Lemke nicht der wäre, der er heute ist“, sagte der langjährige Bayern-Manager Hoeneß.