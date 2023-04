Trainerdebatte beim FC Bayern Hoeneß' Trennungs-These zu Nagelsmann - Tuchel „Ideallösung“

„Julian Nagelsmann hätte nach der Niederlage in Leverkusen nicht in den Skiurlaub fahren dürfen. Wäre er in München geblieben, hätte man sich am Montag oder Dienstag zusammengesetzt und gesprochen. Und, wer weiß, was dann passiert wäre?“, sagte Hoeneß am Sonntag dem Fachmagazin „Kicker“. Stattdessen nahmen die Bayern-Bosse in Person von Sportvorstand Hasan Salihamidzic Kontakt zum vereinslosen Tuchel auf.