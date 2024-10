Fußball-Nationalmannschaft Hoeneß über Leweling: „Spannend“ für jeden Trainer

„Er bringt ein Profil mit, das spannend ist für jeden Trainer. Das sind die Infos, die ich auch weitergegeben habe, als ich gefragt wurde“, sagte Hoeneß vor dem Spiel der Schwaben in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN). „Er hat sich sukzessive weiterentwickelt. Super-Geschichte“, sagte Hoeneß über den 23-Jährigen. „Er hat in der jüngsten Vergangenheit richtig gute Spiele gemacht. Tore gemacht, gut verteidigt.“