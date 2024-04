Bundesliga Hoeneß würdigt Guirassy: „Die Superlative gehen aus“

Guirassy hatte mit seinem Treffer zum 1:0 in der 11. Minute sein 25. Saisontor erzielt und damit so oft getroffen wie kein VfB-Profi in einer Spielzeit der Fußball-Bundesliga zuvor. Die Bestmarke von Mario Gomez (24) aus der Saison 2008/2009 hatte Guirassy in der Woche zuvor beim 1:0 in Dortmund egalisiert. „Er hat jetzt den Rekord gebrochen, was eigentlich klar war. Und trotzdem ist es großartig“, sagte Hoeneß: „Er ist ein großartiger Spieler, ein großartiger Stürmer und ein großartiger Typ, der uns einfach richtig guttut.“