Ehemaliger Bayern-Präsident : Hoeneß zu Saison-Fortgang: „Grundlage geschaffen“

München Der frühere Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat die Entscheidung für eine Saison-Fortsetzung der Fußball-Bundesliga begrüßt.

Die Deutsche Fußball Liga will die Saison am 15. Mai fortsetzen. Die 36 Clubs der Bundesliga und 2. Liga werden am Donnerstag bei einer Mitgliederversammlung per Videoschalte über die Folgen der Freigabe für den Neustart durch die Politik diskutieren.