25. Spieltag : Hoffenheim auf Champions-League-Kurs - Sieg beim 1. FC Köln

Köln Die TSG 1899 Hoffenheim mischt mit im Kampf um die Champions-League-Plätze. In der Fußball-Bundesliga ist das Team von Trainer Sebastian Hoeneß dank eines Sieges beim 1. FC Köln unter den ersten Vier.

Mit 43 Punkten kletterten die Hoffenheimer zum Abschluss des 25. Spieltages in der Fußball-Bundesliga auf den vierten Tabellenplatz. Die Kölner, die die achte Niederlage in Serie gegen Hoffenheim hinnehmen mussten, haben nach der dritten Heimniederlage einen kleinen Rückschlag im Kampf um einen internationalen Startplatz erlitten. Vor 37.500 Zuschauern im RheinEnergieStadion erzielte Stefan Posch (61. Minute) den Siegtreffer für die Hoffenheimer.

Raum spricht von einem verdienten Sieg

Kölns Anthony Modeste haderte mit den vergebenen Torchancen. „Es gibt so Tage, da will der einfach nicht reingehen“, sagte der Stürmer, „ich finde, wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht.

Kurzfristiger Ausfall von Hector

Starke TSG-Serie gegen Köln

In der Offensive der Gäste wurde es meistens über die linke Seite mit David Raum gefährlich. Zudem stiftete der schnelle Ihlas Bebou immer wieder Unruhe in der umgebildeten Kölner Abwehrreihe, in der sich Neuzugang Chabot gut zurechtfand. Die Kölner hingegen taten sich im Angriffsspiel schwer. Kapitän Anthony Modeste hatte kaum gefährliche Szenen und scheiterte in der 41. Minute mit einer großen Chance, Mark Uth vergab nach einem Konter einen gute Möglichkeit und traf nur das Außennetz (36.).