Neuer 1899-Trainer : Hoffenheim-Coach Hoeneß zufrieden mit Kader

Rottach-Egern Sebastian Hoeneß sieht als neuer Trainer der TSG 1899 Hoffenheim keine allzu großen Unterschiede zu seinem bisherigen Job.

„Ich habe natürlich einen größeren Staff um mich herum. Die Arbeit mit der Mannschaft unterscheidet sich nicht sehr. Die Termine zwischen den Einheiten sind in größerer Zahl vorhanden“, sagte der 38-Jährige in einer Videoschalte mit Journalisten im Trainingslager in Rottach-Egern.