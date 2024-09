Fußball-Bundesliga Hoffenheim-Coach Matarazzo sieht Mannschaft hinter sich

Knackpunkt der Partie am Sonntag war die Rote Karte für Hoffenheims Stanley Nsoki wegen einer Notbremse in der 18. Minute. Laut Matarazzo hat sich der Abwehrspieler in der Kabine dafür entschuldigt. Der Coach verwies auch darauf, dass man im Blick haben müsse, was in den vergangenen Wochen und Monaten „auf die Mannschaft eingeprasselt ist“. Die TSG hatte sich mitten in der Saisonvorbereitung vom langjährigen Manager Alexander Rosen und einem Großteil der Geschäftsführung getrennt.