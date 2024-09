Fußball-Bundesliga Hoffenheim-Coach verärgert über Trainer-Diskussion

Matarazzos Vertrag läuft am Saisonende aus. Der Verein soll sich daher beim Deutschen Fußball-Bund erkundigt haben, ob Wagner in absehbarer Zukunft eine Freigabe für den Job erhalten könnte. Der 36-Jährige ist derzeit Co-Trainer der Nationalmannschaft und arbeitet mit Blick auf die Weltmeisterschaft in zwei Jahren im Stab von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Im Dezember beginnt Wagner den Lehrgang zum Fußball-Lehrer und hätte nach dem Abschluss die Qualifikation, einen Bundesligisten zu übernehmen.