Nach erfolgreichster Saison Hoffenheim knackt erneut 100-Millionen-Euro-Umsatz-Grenze FOTO: Marijan Murat

Bundesligist 1899 Hoffenheim hat zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte über 100 Millionen Euro Umsatz erzielt. Wie die Kraichgauer mitteilten, wurden per 30. Juni Erlöse in Höhe von 111 Millionen Euro erzielt. dpa