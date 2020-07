Schreuder-Nachfolger : Hoffenheim kurz vor Einigung mit Sebastian Hoeneß

Berlin Der Wechsel von Trainer Sebastian Hoeneß zum Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim steht Medienberichten zufolge kurz bevor.

Der Sohn von Ex-Nationalspieler Dieter Hoeneß hatte mit dem Gewinn der Drittliga-Meisterschaft mit dem FC Bayern II zuletzt überzeugende Arbeit abgeliefert. Sein Vertrag bei den Münchnern läuft noch bis Mitte 2022. Hoeneß kann sich einen Wechsel in die Bundesliga gut vorstellen. Er spielte in der Saison 2006/2007 in der Regionalliga für die Hoffenheimer.