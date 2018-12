Präsident Peter Hofmann hat auf der Mitgliederversammlung der TSG 1899 Hoffenheim die Anfeindungen gegen Club-Mäzen Dietmar Hopp erneut thematisiert und Kritik an Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke geäußert. dpa

„Herr Watzke, Sie haben gesagt, Sie bekommen einen Brechreiz beim Gedanken an die mintfarbenen Bayern-Trikots“, sagte Hofmann unter großem Applaus in einem Hotel in Wiesloch. „Was passiert dann in Ihrem Körper, wenn Sie die wiederholten Anfeindungen gegen Dietmar Hopp in unserem Stadion sehen?“

Hofmann bezog sich damit auf die Vorfälle bei der Bundesliga-Partie beider Teams am 22. September (1:1). Damals hatten BVB-Anhänger ein großes Banner mit dem Konterfei Hopps hinter einem Fadenkreuz ausgerollt und beleidigende Spruchbänder gezeigt. Watzke hatte sich im Anschluss für das Verhalten der Fans entschuldigt. Laut Hofmann wird generell zu wenig gegen die Verunglimpfungen von Hopp getan. Hopp selbst war bei der Versammlung nicht anwesend, da er sich im Urlaub befindet.

Hofmann wurde bei der Versammlung einstimmig entlastet und ebenfalls einstimmig für drei weitere Jahre wiedergewählt.

