Fußball-Bundesliga Hoffenheim trennt sich auch von Schwegler

„Das ist natürlich keine leichte Situation auch für uns Spieler. Aber so schwer es auch gerade fällt, müssen wir bei uns bleiben. Wir müssen uns auf das Hier und Jetzt konzentrieren, müssen dem Verein und den handelnden Personen ein Stück weit vertrauen“, sagte Grischa Prömel bei „Sky“ am Rande des Testspiels in St. Johann in Tirol.