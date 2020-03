Coronavirus-Pandemie : Hoffenheims Kapitän Hübner: „Müssen diese Saison beenden“

Zuzenhausen Kapitän Benjamin Hübner von der TSG 1899 Hoffenheim hat „wirklich“ die Hoffnung, dass die Bundesliga-Saison zu Ende gespielt wird.

„Wir müssen diese Saison beenden, wenn es irgendwie geht“, sagte der 30-Jährige in einem „Kicker“-Interview. „Natürlich spielen wir alle am liebsten in vollen Stadien, aber es geht dann nicht um uns Spieler.“ In erster Linie gehe es aber um die Gesundheit aller, das habe oberste Priorität.