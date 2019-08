Bundesliga : Hoffenheims Rudy strebt Rückkehr in DFB-Auswahl an

Zuzenhausen Nach seiner Ausleihe von Schalke 04 an die TSG 1899 Hoffenheim strebt Sebastian Rudy in dieser Saison ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an.

„Es liegt ganz allein an mir, wieder aufzutrumpfen, meine Leistung zu zeigen. Wer weiß, was dann passiert. Das Kapitel DFB habe ich nicht abgehakt“, sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler der „Sport-Bild“.

Sein 27. und bisher letztes Länderspiel hatte Rudy bei der WM 2018 gegen Schweden absolviert. Beim 2:1-Sieg zog er sich damals einen Nasenbeinbruch zu und musste tatenlos zuschauen, wie die Elf von Bundestrainer Joachim Löw das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea mit 0:2 verlor und ausschied. Seit der Endrunde in Russland wurde Rudy nicht wieder berufen.